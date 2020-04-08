Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yerli fide üretimi

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yerli fide üretimiVAN Büyükşehir Belediyesi'nce tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla yerli fide üretimine başlandı.

08.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:29
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yerli fide üretimi
VAN Büyükşehir Belediyesi'nce tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla yerli fide üretimine başlandı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, "Temel amacımız da ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçimizin de yerli tohum tercih etmesini sağlamaktır" dedi.
Yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca Edremit ilçesindeki seralarda 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohumu, toprakla buluşturuldu. Seralarda yetiştirilecek fidelerin çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağı, çiftçilerin ise ekimini yaptıkları fidelerden aynı zamanda yerli tohum elde edebilecekleri belirtildi. Belediye yetkilileri, bu çalışma ile milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesinin hedeflendiğini ayrıca bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.
Ekimi yapılan seraları gezen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, yapılan çalışma ile ülkedeki tohum üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı planladıklarını kaydetti. Yerli tohumdan elde edilen ürünlerin daha sağlıklı olduğunu da belirten Altun, 'Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla belediyemize ait seramızda fide üretmeye başladık. Buradaki temel amacımız da ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçimizin de yerli tohum tercih etmesini sağlamaktır. Bu çerçevede seramızda başlattığımız 100 bin tohum fidemizi önümüzdeki aylarda çiftçimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu sayede inşallah ithal tohumların yerini yerli tohumlarımız alacak ve daha sağlıklı ürünler de sofralarımıza gelmiş olacak. Ben çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Van Büyükşehir Belediyesi’nden yerli fide üretimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Altun, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Van Büyükşehir Belediyesi'nden yerli fide üretimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:39: Kasapoğlu: "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde... - Haber 17:39: Adıyaman'da 3 katlı binaya yıldırım düştü - Haber 17:38: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPANLARA PARA CEZASI - Haber 17:38: Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama - Haber 17:38: TUNCELİ-Kayıp Gülistan ve uzman çavuştan bugün de iz yok - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber