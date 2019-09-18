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Van Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların daha sağlıklı hizmet alması adına rutin denetim ve kontrollerine devam ediyor.

18.09.2019 12:29Van Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların daha sağlıklı hizmet alması adına rutin denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Toplum sağlığı açısından çeşitli riskler oluşturan ve haksız kazanca neden olan seyyar satıcılarla mücadele etmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Çalışmalar kapsamında seyyar satıcıların verdiği rahatsızlıkları sürekli yerinde gözlemlediklerini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunan seyyar satıcıları ilk etapta uyarmalarına rağmen netice alamadıklarını söyledi. Sevinç, "Kaldırımlar yayaların, yollar araçların, parklar ise halkındır. Kaldırımları ve parkları kapatarak kendine rant kapısı gibi gören kişilere müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşlar tarafından kaldırım işgali yapanlar ve seyyar satıcılar hakkında her gün yüzlerce şikayet alıyoruz. Biz de bu şikayetleri dikkate alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaman zaman maalesef ağır hakaretlere de maruz kalıyoruz. Fakat biz yinede şehirleşme ruhuna aykırı olan seyyar satıcı olayını ortadan kaldırmak için durmadan çalışacağız" dedi. - VAN

Zabıta Daire Başkanlığı, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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