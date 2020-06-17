Van Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesi okulları dezenfekte ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesi okulları dezenfekte ediyorVAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Büyükşehir Belediyesi, okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

17.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:27
Van Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesi okulları dezenfekte ediyor
VAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Büyükşehir Belediyesi, okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde okulları ilaçlayarak hafta sonu yapılacak olan LGS sınavına hazırlıyor. Okulların giriş kapısından, kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alan titizlikle dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yapılması kararlaştırılan 174 okulda cuma gününe kadar devam edecek. Yine 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de sınavların yapılacağı okullarda da ayrıca dezenfeksiyon çalışması yapılacak.
Okullarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, gençlerin en sağlıklı ve güvenilir ortamda sınava girmeleri için geceli gündüzlü çalışma yürüttüklerini söyledi. Allahverdi, "Hafta sonu tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de 174 okulda Liseye Giriş Sınav yapılacak. Bu anlamda tüm ekibimizle bu okullarda içeride ve dışarıda dezenfeksiyon çalışmalarımızı başlattık. Sınav öncesi olduğu gibi sonrasında da dezenfekte işlemlerimizi yapacağız. Bu sınavımızın ardından 27-28 Haziran tarihinde de üniversiteye giriş sınavları olacak. Bu sınav öncesinde 145 okulda çalışmalarımızı yapacağız" dedi. Van Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesi okulları dezenfekte ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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