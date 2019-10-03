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Van Büyükşehir Belediyesi sporda iddialı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet yürüten voleybol, basketbol, judo, oryantring, dağcılık, ve atletizm branşları yeni sezonunu açtı.

03.10.2019 13:28Van Büyükşehir Belediyesi sporda iddialı
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet yürüten voleybol, basketbol, judo, oryantring, dağcılık, ve atletizm branşları yeni sezonunu açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında spora ve sporcuya verdiği destekle çocukların ve gençlerin kişisel gelişim ve becerilerinin artması için hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda gençleri sportif faaliyetlere yönlendiren Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Gençlik Spor Kulübüne bağlı voleybol, basketbol, judo, oryantring, dağcılık, ve atletizm branşlarında eğitimlere başladı.

Haftanın 7 günü 14 yaş ve üzeri yaklaşık 500 öğrenciye alanında uzman spor eğitmenleri tarafından eğitim veren Van Büyükşehir Belediyesi, gençlere sahip çıkarak onları spora ve diğer sosyal aktivitelere yönlendiriyor. - VAN

basketbol, voleybol, Van, Spor

Kaynak: İHA

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