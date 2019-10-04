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Van Büyükşehir Belediyesinde ihaleler şeffaflığını koruyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' ilkesi doğrultusunda ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.

04.10.2019 16:56Van Büyükşehir Belediyesinde ihaleler şeffaflığını koruyor
Van Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' ilkesi doğrultusunda ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde 'Hasta Bezi Alımı' ihalesi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ihalede 6 bin paket yetişkin hasta bezi, 3 bin 500 paket çocuk hasta bezi, 9 bin paket hasta eldiveni ve 9 bin paket ıslak mendil alımı işi ihaleyle gerçekleştirilecek.

'Hasta Bezi Alımı' ihalesi, 7 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye binası ihale salonunda yapılacak. İhale, şeffaf bir şekilde resmi Twitter hesabı @vanbuyuksehirbb, Facebook hesabı @vanbld ve van_buyuksehir_belediyesi Instagram adreslerinden canlı verilecek. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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