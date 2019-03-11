Van Büyükşehir Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
, " Van
'ın gelecekteki hedeflerine ulaşabilmesi için, huzur ortamının devam etmesi için kardeşliğin, dayanışmanın bu birkaç yılda yeni elde ettiğimiz Van'ın daha güçlenmesi için sorumluluk almak zorundayız." dedi.
Arslan, Van Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, bu ülkenin birliğini, bekasını, geleceğini, birlikte yaşama anlayışını güçlendirecek, bölgenin geçmişte yaşadığı olumsuzluklara karşı ışık olacak yeni fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Hak-İş'in 43 yıllık tarihinde hep demokrasiden, özgürlüklerden, ülkenin birlik ve bütünlüğünden yana güçlü tavır aldığını anlatan Arslan, 12 Eylül
1980 darbesinin en ağır faturalarını Hak-İş'in ödediğini belirtti.
O sürecin Türkiye
demokrasisinin karanlık bir dönemi olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle dedi:
"Binlerce insanın tutuklandığı, 100 binlerce insan hakkında soruşturmaların başlatıldığı, yargılandığı, idamların olduğu bir dönemdi. Hak-İş henüz 5 yaşındayken bile demokrasinden yana tavır alarak darbecilere karşı durdu. Aynı şekilde 28 Şubat
sürecini yaşadık. Darbeciler, kendi güçlerinin arkasına sözde sivil toplum örgütlerini koydular. Brifinglerle bunlara talimat vererek demokratik yollarla seçilmiş, parlamentodan güvenoyu almış bir hükümeti yıkma görevini verdiler. Bunlar kendilerine 'beşli çete' dediler. Dönemin genelkurmay başkanı bunlara 'bu hükümeti yıkma görevini sizlere verdik' diyor. Bunlar aynı zamanda bir yıkım ekibidir. Biz hep özgürlükten yana olduk, 15 Temmuz'da da olduğu gibi, dolayısıyla bu konfederasyon milletten yana, demokrasiden yana özgürlüklerden yana, haklardan yana taraf olacaktır. "
Arslan, baskıların, insan hakları ihlallerinin, terörün ve pek çok konuda kısıtlamaların olduğu dönemlerde de milletle, işçilerle beraber saf tuttuklarını dile getirerek şunları kaydetti:
"Biz hep burada olduk. Van depreminde, 15 Temmuz'da burada Okçular
tepesindeydik. 6-7 Ekim kaos döneminde buradaydık, bu topraklardaki mazlum insanların, mağdur insanların her zaman yanında olduk. Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva
'nın Van'ın geleceği için çok katkısı olacaktır. Van'ın gelecekteki hedeflerine ulaşabilmesi için huzur ortamının devam etmesi için kardeşliğin, dayanışmanın bu birkaç yılda yeni elde ettiğimiz Van'ın daha güçlenmesi için sorumluluk almak zorundayız. Bu ülkeyi kaosa dönüştürmek isteyenler, bu ülkeyi içeride ve dışarıda bölmek isteyenler, bu ülkenin bekasına kastetmek isteyenlerin gücüne güç katmayalım." AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
da daha önce borç içerisinde olan, maaş alamayan belediye çalışanlarının, yeni sözleşmeyle emeğinin karşılığını fazlasıyla alacağını söyledi.
31 Mart'ta yapılacak seçimlere kısa bir zaman kaldığını ifade eden Usta, AK Parti olarak Van'a hizmet edecek bir başkan adaylarının olduğunu vurguladı.
Usta sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim bir farkımız var. Biz gücümüzü milletten alan bir partiyiz, biz çetelerden, ekonomik patronlardan güç alan bir parti değiliz. 31 Mart'ta bu gücümüze güç katmanızı istiyoruz. Van'ı çukura, çamura, çöpe, hendeğe terk eden değil 'Doğunun Parisi' diye anılan Van'ı daha da iyi hale getirecek olan başkanımızın seçilmesi için sizlerden destek istiyoruz."
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva da her zaman emekten, işçiden, çalışandan, alın terinden yana olacağını belirterek "Bu sözü burada veriyorum. Yaklaşık 3 aydır belediye başkan adayı
olarak halkın arasındayım. Halka sürekli şehrin sorunlarını anlatıyoruz. Bu şehrin iki temel sorunu var. Biri yoksulluk, bir diğeri de işsizlik." dedi.
Takva, 2 gün önce Van için yapmayı planladıkları 74 projeyi açıkladıklarını dile getirerek 20 bin kişiyi iş sahibi yapacakları sözünü verdi.
Konuşmaların ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesini imzaladı.
Güncel
Kaynak: AA