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Van Büyükşehir Belediyesindeki aday memurlara eğitim

Van Büyükşehir Belediyesinde aday memur olarak göreve başlayan zabıta ve itfaiye personelinin eğitim sürecine başlandı.

11.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:56Van Büyükşehir Belediyesindeki aday memurlara eğitim
Büyükşehir Belediyesinde aday memur olarak göreve başlayan zabıta ve itfaiye personelinin eğitim sürecine başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında KPSS puanı baz alınarak göreve başlatılan 140 zabıta ve itfaiye personeli, 10 gün sürecek olan temel eğitim programına alındı. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yapılan eğitimlerde aday personele; 'anayasa, Atatürk ilkeleri, temel hak ve ödevler, cumhuriyetin temel organları, yürütme, genel olarak devlet teşkilatı, yazışma - dosyalama usulleri, halkla ilişkiler, Türkçe dilbilgisi kuralları, gizlilik ve gizliliğin önemi' gibi konularda eğitim verilecek.

Kadın ve Aile Merkezinde başlayan eğitimlerin ilkine İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal, Dairesi Başkanı Osman Sevinç ve Dairesi Başkanı Abdulilah Arvas da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü avukatlarından Murat Bingöl tarafından adaylara ilk ders olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası eğitimi verildi.

10 gün sürecek olan eğitimlerin ardından zabıta ve itfaiye aday personeli sınava tabi tutularak değerlendirmeleri yapılacak. - VAN

Milli Eğitim Müdürlüğü, İtfaiye, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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