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Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL'lik tasarruf

Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştirerek bir yılda yaklaşık 1 milyon TL. tasarruf sağladı.

31.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07 Van Büyükşehir Belediyesinden 1 milyon TL'lik tasarruf
Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştirerek bir yılda yaklaşık 1 milyon TL. tasarruf sağladı.

Kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı, bünyesindeki 14 atölyede 5 bin 439 tamir, bakım ve onarım işi yaptı. 3 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, döşeme, torna freze, marangoz, iş makineleri, kamyon ve binek araçları ile reklam atölyelerinin yer aldığı makine ikmal yerleşkesinde hummalı bir çalışma başlattıklarını ifade eden belediye yetkilileri, bu kapsamda vatandaşların hizmetinde kullanılan belediyeye ait 127 iş makinesi, 167 kamyon, 102 otobüs 38 itfaiye aracı, 21 cenaze aracı, 19 binek aracı, 2 motosiklet ve 2 ambulans olmak üzere toplam 478 aracın tamamının tamir, bakım ve onarım işlerini burada yaptıklarını söylediler.

Ayrıca kış ayları öncesinde karla mücadelede kullanılan iş makineleri ile kamyonların bakım onarımlarının da yapıldığını dile getiren yetkililer, bunun yanında kitap fuarı başta olmak üzere belediye tarafından yapılan birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de bu araçlarla destek sağlandığını ifade ettiler. - VAN

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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