Van Büyükşehir Belediyesinden Annelere Hediye Seti

20 Kasım 2018 Salı 14:35



20 Kasım 2018 Salı 14:35

Van Büyükşehir Belediyesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne adaylarına yeni doğan hediye seti dağıttı.Sosyal belediyecilik alanında yaptığı hizmetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla yeni doğum yapan annelere 'yeni doğan seti' hediye ediyor. Çalışmalar kapsamında Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan anneler için yeni doğan hediye seti dağıttı.Daire Başkanı Erkan Akın ve Hastane Başhekimi Mehmet Parlak tarafından annelere dağıtılan hediye setlerinde bebek bezi, ıslak mendil, şampuan, bebek yağı, alt açma bezi, tırnak makası, ateş ölçer, havlu gibi malzemeler bulunuyor.Yardımların belirli aralıklarla devam edeceğini belirten Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın, ailelerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti.Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Parlak da, yardımlar için Van Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN