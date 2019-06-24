24.06.2019 12:21
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Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere destek

Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere destek

Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçilere destek için kırsal mahallerde hayvan muayenesi yapıp bulaşıcı hastalıklara karşı bilgilendiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçilere destek için kırsal mahallerde hayvan muayenesi yapıp bulaşıcı hastalıklara karşı bilgilendiriyor.

Kırsalkalkınmayı desteklemek, hayvansal ve bitkiselüretimi geliştirmek, kente göçü önlemek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla tarımsal hizmetlerde atağa geçen Van Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ziraat mühendisleri ile veterinerler, Gevaş ilçesi Abalı Mahallesi'ne giderek çiftçilerle bir araya geldi. Küçükbaş hayvan besleme, aşı ve hijyen konusunda çiftçilere bilgilendirme yapan veterinerler, dönem hastalıkları olan mastitis (süt kesen), entero (anış), iç parazitler, uyuz, theileriosis (sıtma) ve babesiosistan (kan işime) korunma yöntemlerini anlattı. Sürüleri de kontrol eden veterinerler, hastalık şüphesi bulunan hayvanları muayene ederek ilaç yazdı.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak sık sık çiftçilerle bir araya geldiklerini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Kıran, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak kırsal köyleri gezerek, çiftçilerimizi hayvan bakımı, hayvan yetiştiriciliği, mera ve koyun barınaklarının ıslahı konusunda bilgilendiriyoruz. Yine bununla birlikte çiftçilerimize danışmanlık yaparak Van'da alternatif ürünlerin geliştirilmesi, endemik türlerin üretimimin yapılması için de destek veriyoruz. Amacımız Van'ı hayvancılık ve tarımda Türkiye 'nin merkez ili yapmaktır" dedi.

Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler ise, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN
Kaynak: İHA
Gevaş , Van , Güncel

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