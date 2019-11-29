Haberler » Güncel » Van Büyükşehir Belediyesinden engelli ve hastalara destek - Haber

Van Büyükşehir Belediyesinden engelli ve hastalara destek

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlılara ücretsiz hasta bezi dağıtımına başladı.

29.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:39Van Büyükşehir Belediyesinden engelli ve hastalara destek
Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlılara ücretsiz hasta bezi dağıtımına başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yatağa bağımlı olarak hayatını sürdürmek durumunda olan engelli ve yaşlılara hasta bezi dağıtılıyor. Bu kapsamda sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan tespitler sonucunda her ay bin kişiye düzenli olarak ücretsiz hasta bezi veriliyor. Aynı zamanda hasta yakınlarına hijyen amaçlı eldiven ve ıslak mendil yardımında da bulunuluyor.

Engelli ve yaşlıların sosyal yaşamlarında sıkıntı yaşamamaları ve daha rahat edebilmeleri için Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam edecek. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 Türk Kızılay Azerbaycan ile iş birliğini geliştirecek
15:36 Isparta'da eğitilen Somalili askerler, Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu
15:36 İstanbul'da uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı
15:36 Erdoğan: "Arnavutluk'a inşallah, en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu...
15:36 Veliler kitap okumada yarışacak
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:37:26