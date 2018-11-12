Van Büyükşehir Belediyesinden Gece Mesaisi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03

Van Büyükşehir Belediyesi, mesai kavramı gözetmeksizin gece geç saatlerde de çalışarak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, merkez İpekyolu ilçesi Çavuşbaşı Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptı. Yoğun bir araç sirkülasyonun olduğu caddede gündüz yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle çalışmalar gece geç saatlerde yürütüldü. 14 metre genişliğinde ve 1,2 kilometre uzunluğunda yapılan asfalt çalışması ile cadde, otoyol standartlarına kavuşturuldu.Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, sıcak asfaltsız yol bırakmamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Kaplan, "İpekyolu ilçemizde bu yıl yaklaşık 52 kilometre muhtelif yol yapım ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Halkımızın en rahat şekilde ulaşımlarını sağlaması anlamında ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz saatlerinde yoğun olan ana arterlerde vatandaşlarımızın ulaşımlarını kısıtlamamak için ekiplerimiz gece yarıları çalışmalarını yapıyor. Yukarı mahallelerimize ulaşım noktasında çok büyük bir öneme sahip olan Çavuşbaşı Caddesi de şu an itibariyle son kalite asfaltla tanışmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - VAN