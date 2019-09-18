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Van Büyükşehir Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem

Van Büyükşehir Belediyesinde 'iş sağlığı ve güvenliği' kurul toplantısı gerçekleştirildi.

18.09.2019 13:33Van Büyükşehir Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem
Van Büyükşehir Belediyesinde 'iş sağlığı ve güvenliği' kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından iki ayda bir düzenlenen toplantı, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi başkanlığında baire Başkanları ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Van Büyükşehir Belediyesinin şantiyelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki iş kazası olasılıklarını en düşük seviyede tutmak için gerekli tedbirlerin alınması vurgulandı. Ayrıca personelin çalışma koşulları İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sibel Dicle tarafından katılımcılara anlatıldı.

Tehlikeli davranışların önüne geçilmesi ve çalışanların bilinçlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği toplantıda, sahada çalışan personelin varsa kişisel koruyucu ve donanım sorunlarının bir an önce çözülmesi de görüşüldü. - VAN

Sekreter, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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