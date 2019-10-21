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Van Büyükşehir Belediyesinden istinat duvarı ihalesi

Van Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' anlayışıyla ihalelerini canlı yayınla vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

21.10.2019 15:35Van Büyükşehir Belediyesinden istinat duvarı ihalesi
Van Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' anlayışıyla ihalelerini canlı yayınla vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gevaş Gölkaşı katı atık aktarma istasyonu için 'istinat duvarı yapım işi' ihalesi gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "İstinat duvarı yapım işi ihalesi, 22 Ekim Salı günü saat 11.00'da Van Büyükşehir Belediye binası ihale salonunda yapılacak. İhale, şeffaf bir şekilde resmi Twitter hesabı @vanbuyuksehirbb, Facebook hesabı @vanbld ve van_buyuksehir_belediyesi Instagram adreslerinden canlı verilecek" denildi. - VAN

Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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