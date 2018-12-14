Van Büyükşehir Belediyesinden kar mesaisi

14 Aralık 2018 Cuma 12:29



14 Aralık 2018 Cuma 12:29

Van Büyükşehir Belediyesinden kar mesaisi596 personel ve 103 iş makinesiyle çalışmalar aralıksız sürüyorVAN - Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe ve 684 mahallede 175 iş makinesi ve 596 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kentte kapalı bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahalle ve mezra yollarını açık tutmak için geceli gündüzlü çalışma yürüten ekipler, vatandaşlardan da takdir topluyor. Kar ve tipi nedeniyle mahalle yollarının kapandığını belirten Sürüyol Mahallesi sakini Ahmet Almaç, karla mücadele ekiplerinin sabah saatlerinde yolları temizleyerek trafiğe açtığını söyledi. Özverili çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Almaç, "Muradiye ilçesine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan mahallemiz yüksek rakımda olduğu için yoğun kar yağışı ve tipi yaşanıyor. Mahallemizde taşımalı eğitim alan öğrencilerimiz var. Mağduriyet yaşamamamız noktasında şu ana kadar ekiplerce çok büyük emek sarf edildi. Bundan sonra da bu çabanın devam edeceğine inanıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi."Emeği geçenlerden Allah razı olsun"Kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerinin de mahallelerine geldiğini anlatan Akçaçay Mahallesi'nden Osman Sayak ise, şunları söyledi: "Daha öncesinde yollarımız günlerce kapalı kalıyordu. Çok zorluk çekiyorduk. Şimdi karın yağması ile birlikte telefon açtığımızda ekipler gelip yolumuzu açıyor. Zaten tipi ile birlikte tekrar kapanan yol, gün içerisinde ekiplerce yapılan çalışmalarla yeniden açılıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.""Sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunmak için 7/24 çalışıyoruz"Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin tüm bölgelerde 7/24 esaslı çalıştığını ifade eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, vatandaşlara sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Karla mücadele çalışmalarının 103 iş makinesi ve 596 personelle sürdürüldüğünü aktaran Tarhan, şunları söyledi: "Van Vali Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece karın yağması ile ilk etapta 160 mahalle ve mezra yolumuz kapalıydı. Sabah saatlerinde kriz merkezimizin verdiği bilgi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile birlikte bu sayıyı 56'ya kadar indirdik. Hali hazırda 596 personelimiz ve 103 iş makinesi ile çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Mümkün mertebe vatandaşlarımızın sağlam, sağlıklı, kazasız, belasız yolculuk yapmalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz."