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Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele mesaisi

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kentte etkili olan kar yağışının ardından alarma geçti.

30.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:59 Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele mesaisi
Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kentte etkili olan kar yağışının ardından alarma geçti. Kar yağışı sonrası yolu kapanan 216 yerleşim yeri, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Van'da hafta sonu beklenen kar yağışına karşı alarmda olan büyükşehir belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan yağışla birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması başlattı. Geceli gündüzlü devam eden çalışma sonucu ulaşıma kapanan 216 yerleşim yeri yolu ulaşıma açılırken, dün gece etkili olan tipi sonrası tekrar ulaşıma kapanan 1 mahalle ve 17 mezra yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor.

Ayrıca, kar yağışı sonrası mahsur kalan vatandaşların da yardımına Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Bu kapsamda Bahçesaray ilçesi Veligöl Mahallesi'nde doğum hastası olan bir kadın kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Gürpınar, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde de yolda mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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