Van Büyükşehir Belediyesinden 'Mutlu Aile Mutlu Gelecek' semineri
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mutlu Aile Mutlu Gelecek' semineri düzenleneceği belirtildi.
12.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:56
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mutlu Aile Mutlu Gelecek' semineri düzenleneceği belirtildi.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenecek olan seminere Davranış Bilimleri Uzmanı ve İstanbul Kadın Platformu Başkanı Şengül Yiğit'in katılacağı bildirildi. 13 Mart Cuma günü saat 14.30'da Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan kültür merkezinde geçekleştirilecek olan seminerde Şengül Yiğit, katılımcılara ailedeki mutluluğun sırları ve bunun geleceğimiz olan çocuklar üzerindeki etkilerini anlatacağı kaydedildi. - VAN
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenecek olan seminere Davranış Bilimleri Uzmanı ve İstanbul Kadın Platformu Başkanı Şengül Yiğit'in katılacağı bildirildi. 13 Mart Cuma günü saat 14.30'da Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan kültür merkezinde geçekleştirilecek olan seminerde Şengül Yiğit, katılımcılara ailedeki mutluluğun sırları ve bunun geleceğimiz olan çocuklar üzerindeki etkilerini anlatacağı kaydedildi. - VAN
Kaynak: İHA
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