Haberler » Güncel » Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı - Haber

Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde öğrencilere sınav haftasında sıcak çorba ikramında bulunuyor.

02.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:43 Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı
Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde öğrencilere sınav haftasında sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla uyguladığı mobil çorba hizmeti devam ediyor. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çarşı merkezinde Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aşevinde hazırlanıp sabahın erken saatlerinde ekmek ile birlikte verilen çorbalar, vatandaşın içini ısıtmaya devam ediyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde de final sınavları haftası nedeniyle öğrencilere sıcak çorba dağıtımına başladı. Sınav öncesi Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ikram edilen sıcak çorbalar, öğrenciler tarafından da takdirle karşılandı.

Mobil araçtan ikram edilen sıcak çorbalardan alan öğrenciler, bu güzel hizmet için Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ettiler. - VAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının... - Haber
13:21   Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar ISO 9001 ve ISO 27001 kalite güvencesinde - Haber
13:20   Büyük ikramiye talihlisinden barınaklara destek istedi - Haber
13:20   Silivri'de kurşunalanarak felç kalan köpek tedavi için Ankara'ya gönderildi - Haber
13:16   Kapıcı; görevinden istifa etti - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:28:16