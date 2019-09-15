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Van Büyükşehir Belediyesinden personel alımı açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesine, Belediye Başkan Vekilliği görevlendirilmesinin yapıldığı tarihten bu yana hiçbir şekilde personel alımı yapılmadığı bildirildi.

15.09.2019 15:20Van Büyükşehir Belediyesinden personel alımı açıklaması
Van Büyükşehir Belediyesine, Belediye Başkan Vekilliği görevlendirilmesinin yapıldığı tarihten bu yana hiçbir şekilde personel alımı yapılmadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, Van Büyükşehir Belediyesine personel alımı yapıldığı yönünde kamuoyunu yanıltan yalan ve yanlış bilgilerin verildiği belirtildi.
Van Büyükşehir Belediyesine, Belediye Başkan Vekilliği görevlendirilmesinin yapıldığı tarihten bu yana hiçbir şekilde personel alımı yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Halihazırda Van Büyükşehir Belediyesinin mevcut işçi ve memur sayısı itibarıyla personel ihtiyacı bulunmamaktadır. Bundan sonra da her ne ad altında olursa olsun, hiçbir personel alımının yapılmayacağı ancak zaman içerisinde zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde ilan yapılmak suretiyle mevzuat çerçevesinde alım yapılacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

personel alımı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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