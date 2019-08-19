Haberler» Güncel» Haber

Van Büyükşehir Belediyesine girmek isteyen gruba uyarı

Hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın aralarında bulunduğu grubun belediye binasına girişine güvenlik güçlerince binada arama...

19.08.2019 13:14
Van Büyükşehir Belediyesine girmek isteyen gruba uyarı
Hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın aralarında bulunduğu grubun belediye binasına girişine güvenlik güçlerince binada arama yapıldığı gerekçesiyle izin verilmedi.
Bakanlığın kararının ardından Özgökçe, Orhan, HDP İl Başkanı Ümit Dede, HDP'li belediye meclis üyelerinin aralarında bulunduğu grup, İpekyolu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi binasının önüne geldi.
Çevrede güvenlik önlemi alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binaya girmek isteyen gruba izin vermedi. Binada aramanın devam etmesi nedeniyle girişlere izin verilmeyeceğini ileten ekipler, gruptakilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Binaya girmekte ısrar eden milletvekili Orhan ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Belediye önünde bir süre bekleyen grup, daha sonra dağıldı.
Van Büyükşehir Belediyesine girmek isteyen gruba uyarı

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:44   TCDD'ye yeni hizmet binası
13:44   Anne ve babasıyla "okul arkadaşı" oldu
13:44   "Türkiye ile iş birliği yoğun şekilde sürecek"
13:44   Sadakataşı Derneği 4 kıtada bayram yaşattı
13:43   Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni dönem yurt başvurularını başlattı
13:43   Tatvan sahiline basket potalı geri dönüşüm kutuları bırakıldı
13:42   Hong Kong'daki protestoların ekonomiye faturası büyüyor