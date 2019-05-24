TFF
3. Lig 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor
kupasını aldı.
Van Büyükşehir Belediyespor'un play-off finalinde Esenler
Erokspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Eryaman
Stadı'nda kupa töreni için platform kuruldu.
Van ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta verdi.
Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ve futbolcular, kupayla trübünlere giderek mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.
Öte yandan, maçın ardından yaşanan sevinç sırasında Van kulübünün yöneticisi Mehmet Biçer
rahatsızlandı. Biçer sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.
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Kaynak: AA