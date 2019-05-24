TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Van Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Eryaman Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Elmas xx, Hüsnü Emre Çelimli xx Esenler Erokspor: Mehmet Doğan xx, Muharrem Öner xx, Sinan Morgil xx, Efe Can Çölbekler xx, Berat Satılmış xx, Alper Karaman x (Halil Çelik dk. 46 x), Şahin Fıstıkçı xx, Erhan Karayer xx, Sefa Durmuş xx (Eray Pazar dk. 75 ?), Rahmi Muhammet Akyazı xx Yedekler: Özgün Ali Köklü, Hayrullah Çelik, Mustafa Emin Birinci, Emre Kars, Sergen İlhan Teknik Direktör: Hikmet Sevim Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xx, Batuhan Er xxx, Emrah Tacir xx (Emre Toptan dk. 70 x), Serdar Cansu xx, Samet Cantürk xx, Oktay Aydın xx, Güney Tutcuoğlu xx (dk.74 Umut Koray Öz ?), Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Yakup Demir xx (Burçak Özkanca dk. 89 ?) Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Osman Berk Kınlı, Şerif Doğan, Sedat Komi Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir Goller: Batuhan Er (dk. 13 ve 88 pen.) (Van B.B. Spor), Efe Can Çölbekler (dk. 76) (Esenler Erokspor) Sarı Kartlar: Serdar Cansu, Güney Tutcuoğlu, Salih Şenbaş, Batuhan Er (Van B.B. Spor), Muharrem Öner, Halil Çelik, Özgün Köklü, Mehmet Doğan (Esenler Erokspor)
(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)
Türkiye Futbol Federasyonu
, Büyükşehir Belediyespor
, Van
, Güncel
Kaynak: İHA