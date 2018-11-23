Van Büyükşehir Belediyespor'un Kupadaki Rakibi PTT 1. Lig Takımı Boluspor

23 Kasım 2018 Cuma 16:31



23 Kasım 2018 Cuma 16:31

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuralarında Van Büyükşehir Belediyespor, PTT 1. Lig takımlarından Boluspor ile eşleşti.Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda TFF yetkilileri ve kulüp yöneticilerinin katıldığı 5. Tur kura çekimde Van Büyükşehir Belediyespor PTT 1.Lig ekiplerinden Boluspor ile eşleşti. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarının ilkini temsilcimiz Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanda oynayacak. TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupasında da yoluna emin adımlarla ilerlemenin hesabını yapıyor. PTT 1. Lig'te 26 puanla 2. sırada yer alan Boluspor ise bu sezon oynadığı futbol ile adeta göz dolduruyor.Kura çekimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yenitürk, kuranın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, bir sonraki tura kalma yolunda tüm kulüp olarak canla, başla çalışacaklarını ifade etti. Başkan Yenitürk, "Takımımız, büyük taraftarımızın desteği ile lig de ve kupada yoluna emin adımlarla ilerliyor. Tabii taraftarımızın coşkusunu ve takımımızın gücünü tam anlamıyla duyurabilmek için bu turda gönül isterdi ki 3 büyük takımlardan biri ile eşleşelim. Fakat Boluspor da şuan PTT 1. liginde 2. sırada yer alan rakibimiz Boluspor, güçlü kadroya sahip olan bir takım. Kuranın her iki takım için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' 'dedi.Van Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinden belirlenecek bir günde Bolu'da, rövanş müsabakasını ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinden birinde Van'da oynanacak. - VAN