Haberler » Güncel » Van Büyükşehir'den toplu taşıma denetimi - Haber

Van Büyükşehir'den toplu taşıma denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki toplu taşıma araçlarını denetledi.

08.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:20 Van Büyükşehir'den toplu taşıma denetimi
Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki toplu taşıma araçlarını denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan'ın katıldığı denetimler sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Kampüs hattı başta olmak üzere kent genelinde yapılan denetimlerde belediye otobüsleri ile halk otobüslerinde kartlı yolcu taşıma denetlenirken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise toplu ulaşım araçlarında fazla yolcu denetimi yaptı. Toplu taşıma ile ilgili vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda başlatılan denetimlerin hafta boyu devam edeceği belirtildi. Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi final haftasından ötürü Yüzüncü Yıl Üniversitesi hattına sıkıntı yaşanmaması için 4 otobüs daha ekledi. - VAN

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46   Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili "spekülasyondan kaçınma" çağrısı - Haber
12:45   Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü - Haber
12:45   "Biz Böyleyiz" 10 Ocak'ta sinemaseverle buluşacak (2) - Haber
12:44   ESKİ CEO'NUN ATATÜRK HAVALİMANIDA KAÇIŞ ANI - Haber
12:39   Bingöl'de arızalı bulaşık makinesi, karda kızakla taşındı - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:46:58