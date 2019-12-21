Haberler » Güncel » Van Büyükşehir, haltercilere Naim Süleymanoğlu'nun filmini izletti - Haber

Van Büyükşehir, haltercilere Naim Süleymanoğlu'nun filmini izletti

Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlı 70 Halterciye 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmini izletti.

21.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:49 Van Büyükşehir, haltercilere Naim Süleymanoğlu'nun filmini izletti
Büyükşehir Belediyesi, Vanlı 70 Halterciye 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmini izletti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Van'daki 70 halterciye, geçtiğimiz günlerde vizyona giren Dünya Halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatının yer aldığı filmi izletti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in de birlikte izlediği filmde duygu dolu anlar yaşandı. Film gösterisinin ardından genç haltercilerle bir araya gelen Vali Bilmez, haltercilere başarılar dileyerek her daim yanlarında olduklarını ifade etti. Naim filmini Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ ve Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Nevzat İnanç izledi. - VAN

Naim Süleymanoğlu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:57   Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
17:56   Festivalde balık-ekmek izdihamı - Haber
17:56   Mersin'de "Karaduvar Balık Festivali"nde 2 ton balık pişirildi - Haber
17:56   AFAD ekiplerinden öğrencilere eğitim - Haber
17:51   İlkadım'dan Halim Batur'a vefa - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
21.12.2019 18:01:47