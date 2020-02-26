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Van büyükşehir zabıtası 'maske' fırsatçılarına göz açtırmıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleri piyasada fahiş fiyata satılmak istenen maskelere el koydu.

26.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:14Van büyükşehir zabıtası 'maske' fırsatçılarına göz açtırmıyor
Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleri piyasada fahiş fiyata satılmak istenen maskelere el koydu.

Çin'de başlayan ve İran'a kadar ulaşan korona virüsü Van'da da maskelere olan talebi arttırdı. Bunun üzerine eczane ve medikallerde satışı yapılan maskeler, seyyar satıcılarda satılmaya başlandı. Vatandaşlardan gelen şikayetler Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Seyyar satıcılarda piyasa değerinin üstünde satılmak istenen sağlıksız maskeleri toplayan ekipler, maskelerin fahiş fiyata satılmaması için de denetim yaptı. Kent merkezinde bulunan Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Sıhke caddeleri gibi işlek noktalarda maske satmak isteyen seyyar satıcılara zabıta ekipleri müdahale etti. Müdahale sonucu toplanan çok sayıda sağlıksız maskeye el konulurken, ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Sağlıksız ortamlarda üretilerek satışa çıkarın maskeleri almamaları konusunda vatandaşları uyaran ekipler, bu tür ortamlarda alınan maskelerin insan sağlığını tehlikeye atabileceğini belirtti.

Vatandaşların sağlığı için denetimlerin sıklaştırılacağını belirten Belediye yetkilileri ise vatandaşların bu tür durumlara karşı daha duyarlı davranmaya davet etti. - VAN

Zabıta, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

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