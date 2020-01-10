Haberler » Güncel » Van çaldıran buz tuttu - Haber

Van çaldıran buz tuttu

Çaldıran buz tuttuDOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu bölgelerden Van'ın Çaldıran ilçesinde, hayatı olumsuz etkiliyor.

10.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:42Van çaldıran buz tuttu
buz tuttu
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, 'de sıcaklığın en düşük olduğu bölgelerden 'ın Çaldıran ilçesinde, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye kadar düştüğü ilçede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tuttu.
Bölgede, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye'deki en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor. Çaldıran'a 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 23,1 dereceyi gördü. Etkili olan soğuk nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. İlçede soğuk hava nedeniyle, ağaçlar, sular, çatılar dondu. Van'a 110 kilometre uzaklıktaki ve denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle tarım faaliyetleri de kısıtlı yapılıyor.
Meteoroloji yetkilileri, Çaldıran'ı 8 Ocak günü Türkiye'nin en soğuk ilçesi olarak kayıtlara geçirdi. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Çaldıran'da hava sıcaklığı, Temmuz ve Ağustos ayları dışında geceleri sıfırın altında ölçülüyor.

Çaldıran, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00  Yozgat sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis - Haber
13:00  Diyarbakır bir aile daha, terör örgütünden kurtarılan evladına kavuştu-3 - Haber
13:00  İstanbul'da 17 bin 743 araca makas cezası... - Haber
13:00  Diyarbakır bir aile daha, terör örgütünden kurtarılan evladına kavuştu-4 - Haber
13:00  Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 13:01:41