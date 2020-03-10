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VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada

VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada.

10.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:36
VAN Çaldıran 'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada
VAN Çaldıran'da 1 ölü, 3 yaralının olduğu kaza anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler : Çaldıran, Güncel

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