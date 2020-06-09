VAN Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecek

Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecekVAN'ın Çatak ilçesi'nin Belbuka bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan yol yapım işçileri Murat Yağdıran(60) ve Emrah Baran(32) yapılan törenin ardından gözyaşları...

09.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:45
Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecek
VAN'ın Çatak ilçesi'nin Belbuka bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan yol yapım işçileri Murat Yağdıran(60) ve Emrah Baran(32) yapılan törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan, yaşanan bu saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu söyledi. Şeylan, hizmetleri süreceğini belirterek, "Bölge, PKK'nın geçiş noktası olduğu için ve rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz" dedi. Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka yaylası bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada servis aracınrda bulunan Murat Yağdıran ile Emrah Baran olay yerinde şehit olurken 8 işçi de yaralandı.
'HİZMETLERİMİZE ENGEL OLAMYACAKSINIZ' Van'da şehit işçiler için düzenlenen törene katıldıktan sonra ilçeye dönen Belediye Başkanı Şeylan, yaşanan saldırı olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şeylan, tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere alçakça saldırı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK'yı lanetlediğini belirterek şunları söyledi:
"Çatak'ın güney tarafına hiç hizmet yapılmadığı için biz şuanda oraya hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz içinde bu PKK örgütü engel çıkartıyor. Ama biz bu engeli yıllardır aşmış, aşmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu hizmetten vazgeçirmeyecek. Sadece bunların son çırpınışlarıdır. Bunu herkeste biliyor. Şuanda yapılacak yolun ve üst bölgesinin PKK'nın geçiş noktası olduğu için, hani rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz. Sonuna kadar da yanlarındayız. Biz burada var olduğumuz sürece bütün Çatak halkının yanında olacağız ve hizmetlerimize davam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Allah ailelerine sabır versin, yaralı olan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." VAN Çatak Belediye Başkanı Şeylan: Son çırpınışlarıdır, hizmetler sürecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Çatak, PKK, Güncel, Haber

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