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VAN Çatak'ta ortaokul öğrencisi Ayşegül'e doğum günü sürprizi

Çatak'ta ortaokul öğrencisi Ayşegül'e doğum günü sürpriziVAN'ın Çatak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 23 Nisan'da doğan 8'inci sınıf öğrencisine okulunda sürpriz yaparak, hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:58
Çatak'ta ortaokul öğrencisi Ayşegül'e doğum günü sürprizi
VAN'ın Çatak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 23 Nisan'da doğan 8'inci sınıf öğrencisine okulunda sürpriz yaparak, hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çatak ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayacak çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, Şube Müdürü Hamdi İnan ve öğretmenler, 23 Nisan'da doğan Bilgi Köyü Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ayşegül Unak'a sürpriz hazırlayarak, doğum gününü ve 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ortaokul öğrencisi Unak, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyleyerek, teşekkür etti. Unak'a doğum günü pastası veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Sancaklı, "Bilgi köyümüzde 23 Nisan günü doğmuş olan Ayşegül kızımızın doğum gününü kutlamak için arkadaşlarımız ile okulumuzda güzel bir kutlama gerçekleştirdik. Malum virüsten dolayı buruk bir şekilde kutlayamadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu vesile ile kutlamış olduk. Ayşegül nezdinde bütün çocuklarımızın bayramını kutlarım. Doğum günü sürprizini hazırlamamızda katkıları bulunan İlçe Kaymakamımız Sayın Ekrem Çeçen'e eğitim camiası ve öğrencimiz adına teşekkür ederiz" dedi. VAN Çatak’ta ortaokul öğrencisi Ayşegül’e doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Çatak, Güncel , Haber
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