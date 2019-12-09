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Van-ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu-arşiv

Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulunduOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu.

09.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:55

Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), 'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu. 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Orhan AŞANVAN, (DHA)

Van-ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu-arşiv

Ceren Özdemir, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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