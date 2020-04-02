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Van Ceza İnfaz Kurumlarında korona virüsü tedbirleri

Van'daki ceza infaz kurumları korona virüsü salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte edilirken, bilgilendirme çalışmalarının ise sürekli yapıldığı belirtildi.

02.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:40
Van Ceza İnfaz Kurumlarında korona virüsü tedbirleri
Van 'daki ceza infaz kurumları korona virüsü salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte edilirken, bilgilendirme çalışmalarının ise sürekli yapıldığı belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının korona virüsü salgınına karşı alınan önlemleri kapsamında Van Ceza İnfaz Kurumları olarak hükümlü/tutuklulara yönelik bigilendirme çalışmaları yapıldığı, verilen temizlik malzemesinin arttırıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda koridor zemini, pencere ve kapı kolları, merdiven korkulukları, hükümlü ve tutukluların kullandığı telefon ahizeleri, tuvalet ve banyolar başta olmak üzere gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri özenle yapılmaktadır. Ayrıca Van Ceza İnfaz Kurumları olarak günde iki defa olmak üzere hükümlü/tutukluların banyo ve tuvaletleri, koridorlar, idare bina ve eklentileri, açık ve kapalı görüş alanları, ziyaretçilerin temasta bulunabileceği alanlar, avukat görüş alanları, personel ve ring araçları dezenfektanla ilaçlanmaktadır. Hükümlü/tutukluların ilk giriş işlemleri yapılırken, hastaneden alınan ateş, öksürük ve halsizlik olmadığına dair rapor, 14 gün içerisinde yurt dışı bağlantısı bulunup bulunmadığı sorularak ve solunum enfeksiyonu olmadığına dair rapor alınmaktadır. İlk giriş işlemleri yapılan hükümlü/tutuklular 14 günlük gözlem için izole edilmiş alanlarda müşahadeye alınmaktadır. Hükümlü/tutukluların odalarından telefon görüşü, avukat görüşü ve salık sebeplerinden dolayı çıkartılmaları durumunda dezenfektan, eldiven ve maske verilerek gerekli koruyucu önlemler alınmaktadır. Personellere ve hükümlü/tutuklulara yönelik sağlık memurlarımızca korona virüsü karşı alınan sağlık önlemleri hakkında seminer verilmiş olup gerekli sağlık tedbirleri anlatılmıştır. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu korona virüsü salgınına karşı alınacak önlemleri anlatan broşürler tüm birimlere, ziyaretçi görüş alanlarına, koridor, kantin, atölyeler, tuvaletler ve banyo kapılarına asılarak gerekli hatırlatıcı önlemler alınmıştır. Ayrıca personellerin kuruma girişlerinde eldiven, maske ve dezenfektan gibi koruyucu malzemeler verilmekte ve ateşleri ölçülerek kuruma alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan her birime düzenli olarak dezenfektan maske ve eldiven verilmektedir" denildi. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
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