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VAN Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldıVAN- Bahçesaray karayolunda ilki 4, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında kalan araçların çıkarılması çalışma başlatıldı.

15.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:28
Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı
VAN- Bahçesaray karayolunda ilki 4, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında kalan araçların çıkarılması çalışma başlatıldı.
Van- Bahçesaray Karayolu'nda ilki 4, ikincisi 5 Şubatta meydana gelen ve bugün çıkarılan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir ile birlikte 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ bölgesinde, Büyükşehir, Karayolları ve AFAD ekipleri kar altında kalan askeri ve sivil araçları çıkartmak için çalışma başlattı. Daha önce olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle kapalı olan yolda karlar temizlenmesine rağmen, eriyen karların risk oluşturabileceği gerekçesiyle, halen araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. VAN Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler : Bahçesaray, Van, Güncel

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