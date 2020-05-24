VAN-Çocuklar için bayram şekerini kapıya astı

Çocuklar için bayram şekerini kapıya astıVAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Samet Durmuş, oturduğu apartmandaki çocuklar için, evinin kapısına şekerler astı.

24.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:27
Çocuklar için bayram şekerini kapıya astı
VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Samet Durmuş, oturduğu apartmandaki çocuklar için, evinin kapısına şekerler astı.
Van Yolu Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Samet Durmuş, Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren çocuklar için sürpriz hazırladı. Evinin bulunduğu koridora, Bugünler de geçecek çocuklar. Mutlu Bayramlar notu ile Türk bayrağı asan Durmuş, daire kapısa da iple şeker astı.
Çocuklar bayram şekerlerinden alıp evlerine dönerken, Samet Durmuş, kapısına gelecek çocukları boş göndermemek için bu yönteme başvurduğunu söyledi. Çocukların üzülmesini istemediğini belirten Durmuş, Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan apartmandaki çocukların bayram şekeri almak için gelebileceklerini düşündüm. Ben de iplere bayram şekeri bağlayarak, kapıya ve duvarlara astım. Sabah şekerleri bulan çocukların mutlu olduğunu düşünüyorum. Umarım bu salgın bir an önce biter ve hepimiz eski bayramlarımıza döneriz dedi. VAN-Çocuklar için bayram şekerini kapıya astı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Erciş, Van, Güncel, Haber

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