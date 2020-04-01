Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar başsavcılığa bağlı Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile görevli personellerde pozitif çıkan koronavirüs testinin bulunmadığı bildirildi.

01.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:12
Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar başsavcılığa bağlı Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile görevli personellerde pozitif çıkan koronavirüs testinin bulunmadığı bildirildi.
Başsavcılık Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüsten korunmak amacıyla, başsavcılığa bağlı M tipi, Açık, T tipi, Yüksek Güvenlikli ve F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarında Adalet Bakanlığının tavsiyeleri uyarınca tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının hassasiyetle takip edildiği belirtildi.
Ceza İnfaz Kurumları arasındaki nakillerin ertelendiği, iş yurtları kapsamında dışarıdan gelen hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrıldığı, bulaşıcı hastalık belirtisi olan hükümlü ve tutukluların tedavilerinin yapıldıktan sonra kuruma alındığı, tüm ceza infaz kurumlarında görüşlerin ertelendiği aktarılan açıklamada, görevli personel dahil kurumlara giren herkesin gerekli sağlık kontrolünün yapıldığı, aile görüşme odalarının kullanılmasının da ertelendiği ifade edildi.
Adalet Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında, Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki tüm faaliyetlerin nisan ayı sonuna kadar ertelendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ceza İnfaz Kurumlarımızda ve adliyemizde dezenfeksiyon ve temizlik işleri rutin olarak yerine getirilmektedir. Ring ve servis araçları başta olmak üzere bütün araçlar her kullanımdan sonra temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Hijyen noktasında farkındalığın artırılması amacıyla Ceza İnfaz Kurumlarımızdaki personellerimize gerekli eğitim verilmiş, kurum içinde afişler asılarak duyurular yapılmıştır. Ceza İnfaz Kurumlarımıza ilk kabul işlemleri esnasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler hastaneye sevk edilerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza infaz kurumlarımıza kabul edilmiştir. Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kurumlarımıza gelen tutuklu ve hükümlüler de imkanlar dahilinde 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutulmaktadır."
İlk kabul işlemleri esnasında tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediklerinin tespit edilerek, yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenenlerin hastaneye sevklerinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:
"Kurumlarımızda tutuklu ve hükümlülerde ve personelimizde herhangi bir koronavirüs testi pozitif çıkmamıştır. Bütün ceza infaz kurumlarımıza yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesinin temini sağlanmıştır. Salgın ihtimaline karşı bütün ceza infaz kurumlarımızda ilk müdahale esnasında gerekli tulum, maske, eldiven, gözlük, galoş, bone ve sıhhi önlük ihtiyaçları giderilmiştir. Ceza İnfaz Kurumlarımızdaki tüm personelin kurumdaki görevlerinden hemen sonra öğrenci yurtlarında kontrol altında tutulmuş, söz konusu hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla evlerine gidişlerine izin verilmemiştir. Söz konusu salgın hastalıkla mücadele konusunda Van Adliyesi'nde ve Van ilinde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında gerekli tedbirleri en hassas şekilde alınmıştır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:01: Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu - Haber 22:01: Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu - Haber 22:00: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haber 21:59: Koronavirüs karantinasındayken hastaneden kaçan şüpheli evinde yakalandı - Haber 21:59: KONYA Karatay Ziraat Odası Başkanı Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı - Magazin