Van'da 1 Kilo 450 Gram Esrar Ele Geçirildi

Van
'ın Özalp
ilçesinde 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özalp Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi
'nde bir iş merkezi önünde şüpheli hareketlerde bulunan F.Y.N, E.O, L.P. ve F.N'nin üzerinde arama yaptı.
Şahısların üzerinde 1 kilo 450 gram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y.N, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.O, L.P. ve F.N, savcılıkça serbest bırakıldı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:54