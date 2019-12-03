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Van'da 1 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

03.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:07Van'da 1 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı
'ın ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Mahallesi Müze Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri önünde meydana gelen "ateşli silahla yaralama" olayında F.B isimli şahsın yaralandığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, R.A. isimli şahsın beyanı alındı. Sahibi olduğu iş yerine gelen N.A. isimli şahısla beraberindeki 3 kişinin oturdukları masada aralarında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesini gördüğü esnada uyardığını ifade eden R.A., kavganın iş yeri dışına taşındığını ve N.A.'nın dışarıda rastgele ateşli silahla ateş etmesi sonucu olayla ilgisi olmayan F.B. isimli şahsın sağ bacağından yaralandığını bildirdi. Bunun üzerine firari şüpheli olan N.A.'nın yakalamasına yönelik yapılan sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda; 27 Kasım 2019 günü yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Şerefiye, İpekyolu, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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