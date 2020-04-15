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Van'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Öveçli Mahallesi, İstanbul'dan gelen 1 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alındı.

15.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:57
Van'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Öveçli Mahallesi, İstanbul'dan gelen 1 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin, mahallede bulunan 30 kişi ile de temas ettiği belirlendi.

Van'ın Gürpınar İlçesi Öveçli Mahallesi'ne İstanbul'dan gelen kişide koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temas çevresini inceleyerek, hikayesini oluşturdu. İstanbul'dan gelen kişinin mahallede bulunan 30 kişi ile temas ettiği tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık 90 haneli Öveçli Mahallesi'nin bunun üzerine karantinaya alınmasına karar verdi. Önlemler kapsamında mahallede 14 gün boyunca karantina uygulanacak. Karantina kapsamında mahalleye giriş-çıkışlar da yasaklandı. Bu arada Van'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, pozitif çıkan vaka sayısı ise 80'e yükseldi.  Tedavi görüp iyileşen hasta sayısı 15, tedbir amaçlı evinde karantina altında tutulan vatandaşların sayısı ise 21 bin oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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