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İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor

Van'da ikna edilerek teslim olan terörist, örgütün başarısızlığın faturasını militanlara kestiğini, örgüt içinde infazların başladığını, infaz edilmek istemeyenlerin kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

05.09.2019 08:38

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu 1 PKK'lı terörist, ikna edilerek teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl J.K.lığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen Van ili Çatak ilçesi kırsalından 22 Temmuz 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 bölücü terör örgütü mensubunun 2 Eylül 2019 tarihinde Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır" denildi.

"ÖRGÜT İÇİNDE İNFAZ VE İŞKENCELER BAŞLADI"

Valilik, "Teslim olan terörist, terör örgütü PKK/KCK'nın, başarısızlığın faturası olarak örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını anlattı. 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini dile getirdi. Terörist, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muamele gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını aktardı. Teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etti." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor

PKK, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (5)
ASABİ: BU ÜLKE NEDEN BU DURUMDA NEDEN BU HALE GELDİ SİZE BİR ÖRNEK VEREYİM RAHMETLİ VALİ RECEP YAZICIOĞLU GİTTİĞİ VE SÜRÜLDÜĞÜ HER İLDE SEVİLEN BİRİ İDİ HİÇ BİR HÜKÜMETE BOYUN EĞMEDİ BÜROKRASİYİ SİSTEMİ DEVAMLI ELEŞTİRDİ O YÜZDEN HÜKÜMETLER TARAFINDAN SEVLMEZDİ HALK İLE İÇ İÇE OLDU SÜRÜLDÜĞÜ GÖREV ALDIĞI HER İLDE SEVİLDİ VE SEVİLİYOR HİÇ BİR HÜKÜMETİN KUKLASI OLMADI BİRİLERİNİN İMAMOĞLUNA ORDU HAVAALANINDA YAPTIĞI SEVİYESİZLİĞİ YAPMADI ŞİMDİKİ BÜROKRAT VE SİYASETÇİLERİN ONDAN İBRET ALMASI LAZIM
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OBEN: devletimiz çözülmeleri kolaylaştırmak ve yaygın hale getirmek için sıkı sık bildiriler yayınlamalı teslim olan teröristleri sık sık her tv kanalında konuşturulmalı terörün dış güçlerin maşonu olduğu sıkça anlatılmalı
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET: YILLARDIR YAKALANAN HER TERÖRİSTİN VERDİĞİ BİLGİLER, YAPTIĞI İTİRAFLARLA; TERÖRİSTLERDEKİ MORAL BOZUKLUĞU, ÇÖZÜLMELER, ÇÖKMELER HEP GÜN YÜZÜNE(!) ÇIKIYOR AMA NEDENSE BİZ O GÜNÜ BİRTÜRLÜ GÖREMEDİK GİTTİ. . !!!!. HEP AYNI KLİŞE HALİNE GETİRİLEN YAZILARI OKUMAKTAN BIKTIK. YAKALANAN TERÖRİSTLE İLGİLİ BİR HABER GÖRDÜĞÜMÜZDE HABERİN AYRINTISINA OKUMAYA GEREK YOK. ÇÜNKÜ YILLARDIR OKUYA OKUYA EZBERLEDİĞİMİZ HABERİN AYNISI. . BARİ BU KLİŞE HABERLERİ YAPMAYIN Kİ MİLLETİN GÜVENİ VE MORALİ SARSILMASIN. .
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ASLAN PARÇASI: haberlere bakıyoruz terör bitti, teröre agır darbe, örgüt çözüldü vs vs. madem bu kadar bitik durumdalar bu şehit haberleri neden geliyor. . . ya bunlar içlerinde ürüyor (ki ülkemize zarar verecek kadar büyüyemezler) ya da bagımsız medyamız yalan haber yapıyor
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HUMAN: cunku sen gerızekalısın. . . . . anlayamayacak kadar. . . .
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