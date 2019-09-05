İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu 1 PKK'lı terörist, ikna edilerek teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl J.K.lığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen Van ili Çatak ilçesi kırsalından 22 Temmuz 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 bölücü terör örgütü mensubunun 2 Eylül 2019 tarihinde Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır" denildi.

"ÖRGÜT İÇİNDE İNFAZ VE İŞKENCELER BAŞLADI"

Valilik, "Teslim olan terörist, terör örgütü PKK/KCK'nın, başarısızlığın faturası olarak örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını anlattı. 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini dile getirdi. Terörist, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muamele gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını aktardı. Teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etti." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.