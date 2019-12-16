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Van'da 1 terörist yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

16.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:59Van'da 1 terörist yakalandı
'ın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 16 Aralık 2019 tarihinde Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde yapılan kimlik kontrolünde PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor" denildi. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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