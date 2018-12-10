Van'da 100 Bin Lale ve Sümbül Soğanı Ekildi

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:27



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:27

Van Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında caddeleri süsleyecek 90 bin lale ve 10 bin sümbül soğanını toprakla buluşturdu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, park, bahçe ve peyzaj çalışmalarıyla kentin çehresini güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri, Semaver Kavşağı, İskele Yaşar Kemal, Kurtuluş, Atatürk Kültür ve Kent parkları gibi işlek alanlara yaklaşık 100 bin lale ve sümbül soğanı ekti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, sonbahar-kış aylarında ekilen lale ve sümbül soğanlarının nisanda çiçek açtığını belirtti.Bu yılki çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki yıla hazırlık yaptıklarını vurgulayan Tutar, Van'ın güzelleştirilmesi adına yeni projeler hayata geçirdiklerini aktardı.Tutar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Van Büyükşehir Belediyesi olarak park ve peyzaj çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kentimizde bulanan cadde, kavşak ve parklarımıza 2017- 2018 yılları arasında yaklaşık olarak 30 bin ağaç, 130 bin gül ve çalı bitkisi ile 1 milyondan fazla mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdik. Ayrıca 100 bin civarında lale ve sümbül soğanı ektik. Daha önce dışarıdan alınan 20'den fazla çiçek ve süs bitkisi çeşidini şimdi doğal gazlı seralarımızda yetiştiriyoruz. Bu sayede oldukça pahalı olan ve belediyemiz için büyük bir külfet oluşturan çiçek alımının önüne geçmiş olduk."