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Van'da 106 çocuğun yüzü kışlık giysilerle güldü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 2019 kış yardımları kapsamında Van'da 106 çocuğun yüzü güldürüldü.

03.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:12Van'da 106 çocuğun yüzü kışlık giysilerle güldü
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 2019 kış yardımları kapsamında 'da 106 çocuğun yüzü güldürüldü.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan kış aylarını zorlu şartlar altında geçiriyor. Kış en çok küçücük bedenleriyle yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak bir yuvada sağlıklı bir şekilde uyumaları için eksiklerini tamamlamaya gayret gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı da mağdurların her kış ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İHH Van Şubesi ile ve Bakırköy İHH kadın kolları arasında kurulan kardeşlik köprüsüyle 2019 kış yardımları kapsamında 65 aile ve 106 çocuk giydirildi.

Açıklamalarda bulunan İHH Van Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nuray Dağaç, himayesini üstlendikleri 65 aile ve toplam 106 çocuğu Zeytinburnu ve Bakırköy İHH'nın destekleriyle bir giyim mağazasında giydirdiklerini belirtti. Dağaç, "Kardeşlik bilincini güçlendirmek için kurulan bu köprü ile çocuklar çok mutlu oldular. Amacımız iyiliği ve merhameti tüm yeryüzüne yaymak ve kardeşlik bilinci oluşturmaktır. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız. Van'daki kardeşlerini unutmayan ve İstanbul'dan buraya kadar gelerek bu çocukları mutlu eden Bakırköy ve Zeytinburnu İHH kadın kolları temsilcilerine teşekkür ederiz" dedi. - VAN

İnsani Yardım Vakfı, Zeytinburnu, İHH, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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