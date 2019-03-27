Van'da 107 Kilo Eroin Ele Geçirildi

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VAN'da jandarma tarafından takibe alınan aracın bagaj bölümünde çuvallar içerisinde 107 kilo 207 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, içerisinde eroin bulunan şüpheli aracı takibe aldı.Yapılan operasyonda, şüpheli araç Tuşba ilçesi sınırlarında durduruldu. Narkotik köpeği 'Alem' ile araçta yapılan detaylı aramada, bagaj kısmında çuvallar içerisinde 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.Ö ve Y.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - Van