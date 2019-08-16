Haberler» Güncel» Haber

Van'da 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

16.08.2019 10:55 Van'da 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını tespit ettikleri şüpheli otomobili, ilçenin Hatuniye Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin bagajında 3 çuval içerisinde 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İpekyolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:53   Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi
12:53   "Mutlu şehir" Sinop'ta bayram turizmi mutluluğu
12:53   MUĞLA Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi
12:53   MANİSA Para dolu çantayı sahibine ulaştıran işçi altın ile ödüllendirildi
12:53   TEKİRDAĞ Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli orman yangını çıkardı
12:52   Ersoy: "Kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz"
12:51   Siirt'te kaçak sigara operasyonu