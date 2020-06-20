Van'da 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

20.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:23
Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeus"un desteğiyle arama yaptı.
Aramada, basınçlı metal köpük içine gizlenmiş 165 pakette 113 kilo 350 gram eroin bulundu.
Uyuşturucuyla ilgili İ.H.T, D.G. ve Y.C. gözaltına alındı. Van’da 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bir anlık unutkanlık bir yıla bedel oldu Haber
Bir anlık unutkanlık bir yıla bedel oldu
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya’da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm Haber
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Ebru Gündeş’in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Dr. Mehmet Öz, ABD’deki Hollywood Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Haber
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Haberler››3. Sayfa››Van'da 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:30: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya eskisi gibi olmayacak. - Haberler 11:25: Kırklareli'de elektrikle balık avına 10 bin TL ceza - Haberler 11:23: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili) Kardeş ülke... - Haberler 11:23: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Irak bölgesindeki karışıklık terör örgütlerinin işine yaradı. - Haberler 11:23: Gladyatörler kentinin şehir kapısı 1870 yıl sonra ayağa kaldırılıyor - Haberler 11:00: Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 10:52: Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı - Haberler 10:39: Bir anlık unutkanlık bir yıla bedel oldu 10:39: Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu 10:39: Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu - Haberler