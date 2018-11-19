Van'da 12 Bin 990 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 12 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erciş
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların yasadışı yollardan temin ettikleri kaçak sigaraları sevk edecekleri bilgisi üzerine şüpheli araç yakın takibe alındı. Yapılan takip sonucu, şüpheli araç Erciş ilçesi Çelebibağı
Mahallesi Madımak mevkiinde durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada, 12 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahsın gözaltına alındı. - VAN
Jandarma,Van
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:30