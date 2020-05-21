Van'da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu bırakıldı

Van'da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu bırakıldıVAN'da, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 12 göl, gölet ve baraja, 180 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

21.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:39
Van'da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu bırakıldı
VAN'da, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 12 göl, gölet ve baraja, 180 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı. Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Van ilimizde balık olmaya tüm su kaynaklarımız balıklandıracağız. Balıklandırma çalışmalarımızın amacı, göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılması" dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Üretme Enstitüsü'nde üretilen yavru sazanları, Van'da 12 göl, gölet ve barajda suyla buluşturdu. Beraberindeki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıc, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile birlikte Sıhke Gölü'ndeki balıklandırma çalışmasına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, su ürünlerinin korunması, sürekliliğinin sağlanması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla gölet, göllerde balıklandırma çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.
'AMACIMIZ GÖLETLERİ DAHA VERİMLİ KULLANMAK, EKONOMİK GETİRİYİ ARTIRMAK'
Görentaş, Van'da 12 göl ve gölette, 180 bin pullu sazan yavru balığın suyla buluşturulduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"2019 yılında 19 su kaynağımıza 250 bin, bu yıl ise 12 su kaynağımıza 180 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı. Balıklandırma çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Van ilimizde balık olmaya tüm su kaynaklarımız balıklandıracağız. Balıklandırma çalışmalarımızın amacı göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılması. Yapılan çalışmaların göletlerdeki balık stoklarını arttıracak ve Van ilinin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca yeni açılan kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla göl, gölet ve barajlar balıklandırılmaktadır. Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri yürütülmekte olan balıklandırma projesi gereği, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü Kepez Birimi'nden getirilen 180 bin adet pullu sazan balığı yavrularını 3 ilçemizde bulunan 12 göl, ve göletimize bıraktık. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan balıklandırma çalışmaları bölge halkına ekonomik getirisinin yanı sıra çeşitli balıkçıl kuşların da uğrak yeri olmasıyla tür çeşitliliği artacaktır." Van’da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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