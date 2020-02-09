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Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü öğrenildi.

09.02.2020 07:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 08:41

Van'ın ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler, henüz bölgeye ulaşamadı.

VALİLİK AÇIKLADI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarının geldiği belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığımıza yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" denildi.

41 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Van'da geçtiğimiz günlerde yaşanan çığ felaketinde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştı.

Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti

Van Valiliği, Çaldıran, Güncel

Kaynak: DHA


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