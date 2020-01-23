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Van'da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, saklama kaplarına gizlenmiş 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

23.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:22Van'da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, polis ekipleri  tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, saklama kaplarına gizlenmiş 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Metanfetaminin yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirtilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde devriye görevini yaptıkları sırada, seyir halinde bulunan kamyonetin durumundan şüphelendi. Durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte detaylı arama yapan polis ekipleri, aracın kasasında bulunan 2 poşet içerisindeki saklama kaplarında 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirdi. Metanfetaminin  piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Narkotik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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