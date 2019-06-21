Van'da 139 kaçak yakalandı

VAN'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan
, Pakistan
, Bangladeş
ve İran
uyruklu 139 kaçak yakalandı. Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Tuşba
, Çaldıran
, Saray
ve Başkale
ilçelerinde yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 97'si Afganistan, 35'i Bangladeş, 6'sı İran ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 139 kaçak yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Van